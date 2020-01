Michel Preud'homme donne plus de précisions sur la nouvelle recrue : "Un joueur polyvalent mais qui devra s'adapter à notre jeu"

En conférence de presse d'avant match, Michel Preud'homme a surtout été questionné sur le mercato hivernal. Il en a profité pour donner plus de précisions sur Eden Shamir, la nouvelle recrue du Standard : son style de jeu, son intégration dans l'équipe.

Le coach liégeois a assuré que le joueur était créatif, puissant et qu'il disposait d'un bon jeu de passes. Voici ses propos complets retranscrits par le Standard : "Il est polyvalent, un peu comme Samu Bastien et Cimirot. Il a une bonne capacité d'infiltration, un bon jeu de tête et une bonne passe. Maintenant, tout cela doit se confirmer et il devra s'adapter à notre jeu".

Son nouvel entraîneur l'a aussi comparé à Merveille Bokadi : "Comme lui, il ne reste pas planté devant la défense, il est peut-être un peu moins physique que Merveille, mais il est fort dans les duels".

MPH espère pouvoir compter sur lui au plus vite : "Ce n'est pas encore signé pour Shamir, mais on espère pouvoir compter sur lui pour la rencontre contre Ostende".