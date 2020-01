Le Pays de Galles dévoile son programme de préparation de l'Euro 2020

Le Pays de Galles accueillera deux rencontres de préparation en mars prochain : le 27 mars, au Liberty Stadium de Swansea, les Dragons recevront l'Autriche, tandis que le 30 mars, c'est au stade national de Cardiff que le Pays de Galles affrontera les États-Unis. Les USA avaient déjà un match prévu le 26 mars, aux Pays-Bas, et prolongent ainsi leur tournée européenne.

Le Pays de Galles, entraîné par Ryan Giggs, a été versé dans le groupe A de l'Euro 2020 (Rome - Bakou) et y affrontera la Suisse, la Turquie et l'Italie.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿󠁧󠁢󠁷󠁬 Our first #EURO2020 preparation matches coming up in March...



