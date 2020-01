🎥 Les objectifs et les ambitions de Joris Kayembe à Charleroi

Présent, pour la première fois dans le groupe de Charleroi, Joris Kayembe pourrait effectuer ses débuts officiels avec Charleroi, ce dimanche.

En difficulté à Nantes, et conseillé par quelques anciens de Pro League, Joris Kayembe a donc opté pour Charleroi pour tenter de se relancer. Il explique ce qu’il a convaincu : "Charleroi est un club qui a de l’ambition et qui joue le haut de tableau en Belgique. Mais c’est aussi un club avec d’excellents projets et qui ne fait qu’avancer", note-t-il dans un vidéo publiée par son club sur les réseaux sociaux.

Les playoffs 1, la première chose que je veux atteindre.

Et c’est justement le genre de défi que voulait relever l’ancien Diablotin. "Je ne voulais pas aller dans n’importe quel club, je voulais un club stable", insiste-t-il. Arrivé il y a moins d’une semaine, l’ancien Nantais a eu l’occasion de faire ses premiers pas, en amical, mais il a aussi eu l’occasion de prendre ses marques. "J’ai tout de suite été séduit par l’ambiance qui règne ici."

Et le nouveau Zèbre espère en profiter pour oublier les blessures qui l’ont ralenti: "J’ai envie de bien repartir et je travaille beaucoup sur et à côté du terrain pour ne plus avoir de blessures. Mes ambitions? Reprendre du plaisir dans le jeu et essayer d’aller le plus loin possible avec Charleroi. Les playoffs 1 sont dans la tête de tout le monde, donc c’est la première chose que j’ai envie d’atteindre."