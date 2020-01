Thomas Didillon : "Démontrer que j'ai les qualités pour jouer dans un club de haut niveau"

Ce lundi, Anderlecht avait officialisé le prêt avec option d'achat du Français au Racing Genk. Le nouveau portier duc champion de Belgique a été présenté ce mardi.

Alors qu'il traînait son spleen du côté d'Anderlecht, Thomas Didillon a rejoint Genk lors de ce mercato hivernal. Le portier n'a plus joué depuis le match d'ouverture cette saison contre Ostende, soit cinq mois. "Je suis en forme. Je me suis bien entraîné pour être prêt pour cette opportunité. La seule chose qui me manque, c'est le rythme de la compétition", a expliqué le Français dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Je ne ressens aucun sentiment de vengeance", a déclaré le gardien de but. "J'ai particulièrement faim. Faire mon travail et démontrer que j'ai les qualités pour jouer dans un club de haut niveau. Je ressens également une ambiance positive dans ce club. Une comparaison avec Anderlecht? Je ne peux pas encore le faire, je ne suis membre de ce club que depuis mardi matin. À Anderlecht, j'ai eu du mal à accepter mon statut de doublure. Quoi qu'il en soit, j'ai continué de m'entraîner et ce transfert est ma récompense pour mon travail acharné", a conclu Didillon.