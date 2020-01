Les Diables Rouges auront bien leur camp de base à Tubize pendant l'Euro

L'UEFA a confirmé ce jeudi matin ce que Roberto Martinez avait suggéré ces dernières semaines : les Diables Rouges ont choisi le centre national du football de Tubize comme camp de base.

L'Union européenne de football, publie Belga, avait donné un délai aux participants de l'Euro pour rendre leur choix définitif. Les adversaires des Diables Rouges avaient déjà rendu leur avis. Le Danemark a choisi Helsingor, situé à 25 kilomètres de Copenhague. La Finlande a choisi Saint-Petersbourg et la Russie a elle dévoilé son programme complet. Les Russes joueront leurs matchs amicaux contre la Suède, la Moldavie, la Pologne et la Serbie.

Les Diables Rouges, eux, siégeront à Tubize les jours précédant le début de l'Euro, l'objectif étant d'y passer le plus de temps possible. A l'inverse de leur adversaire russe, les Belges n'ont pas encore dévoilé complètement leur programme de préparation. Cela dit, il est fort probable que la Belgique parte au Qatar pour y disputer deux matchs de préparation, officiellement pour que les joueurs aient du soleil et des vitamines D, officieusement pour un stage lucratif. Enfin, un des deux matchs amicaux de juin devrait tout de même se jouer à Bruxelles.