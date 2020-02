Standard-Bruges annulé à cause d'une tempête ? "L'arbitre devra décider sur place s'ils peuvent jouer"

Une tempête est prévue en Belgique, avec des rafales allant jusqu'à 110 km/h. Un danger pour le Super Sunday ? Antwerp-Genk et Standard-Club de Bruges sont au programme.

La situation ne cesse d'être évaluée puisque deux rencontres pourraient être reportées si les conditions climatiques ne permettent pas de jouer. "Nous sommes en contact permanent avec l'IRM", explique Stijn Van Bever de la Pro League à HBvL. "Pour le moment, nous n'avons reçu aucun signal indiquant que les matchs de dimanche ne pourraient pas être joué."

La tempête a même eu son propre nom : Ciara. On s'attend à ce qu'elle éclate pleinement surtout le soir. "L'arbitre devra déterminer sur place s'il sera possible de jouer, a expliqué Van Bever. Il est responsable de la sécurité sur le terrain, et donc des joueurs. Les forces de l'ordre peuvent également annuler un match si la sécurité des supporters ne peut être garantie."