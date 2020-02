"Lamkel Zé n'est pas indispensable à cet Antwerp"

L'ancien entraineur, aujourd'hui analyste, Hein Vanhaezebrouck a donné son avis sur plusieurs sujets du moment, dont le joueur de l'Antwerp.

C'est toujours dans De Zondag qu'Hein Vanhaezebrouck a, cette fois, évoqué le cas de Lamkel Zé : "L'exemple type de quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention", d'après lui.

"On l'aime ou on le déteste, il n'y a pas de milieu. Avec les supporters et ses coéquipiers, il s'approche dangereusement du point de non-retour", confiait le natif de Courtrai, qui en a également assez de ses frasques en Jupiler Pro League.

"Il n'est pas indispensable à cette équipe. Combien de rencontres a-t-il déjà décidé pour l'Antwerp ? Il n'est peut-être pas aussi bon que tout le monde le dit. C'est un exemple typique de quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Je ne sais pas d'où cela vient. De son enfance, peut-être ?"

Un tel joueur peut-il nuire à l'équilibre d'un noyau ? "Avec Mirallas, Miyoshi ou encore Rodriguez, Bölöni a des alternatives."