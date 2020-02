Les supporters de Leicester sont venus en masse soutenir... OHL ce week-end

Plusieurs dizaines d'entre eux se sont rendus en Belgique pour assister à la rencontre entre... OHL et Lommel. Une affiche qui n'est pas forcément comparable à celles que les supporters de Leicester ont l'habitude de suivre en Premier League.

Mais la raison ne se trouve pas dans le talent des joueurs d'OHL, ni dans l'atmosphère de leurs supporters. Les deux clubs ont le même propriétaire. Lorsque le richissime thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha est décédé dans un accident d'hélicoptère, c'est son fils qui a repris Leicester et le club de Louvain.

Depuis, une amitié existe entre les deux clubs et certains de leurs supporters. Un d'entre eux explique dans une vidéo réalisée par le site officiel des Foxes pour l'occasion : "Nous, les supporters de Leicester, avons été super bien accueillis ici en Belgique" :

"From a Leicester point of view, we've been treated absolutely fantastically." 💙



