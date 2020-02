Prêté par Charleroi, Ilias Moutha-Sebtaoui prend patience : "Je reviendrai au Mambourg"

Le jeune gardien de but Ilias Moutha-Sebtaoui, passé par Manchester United et Anderlecht, travaille ses gammes à Dudelange en prêt depuis le Sporting Charleroi. Il y joue peu, mais ne perd pas espoir.

Ilias Moutha-Sebtaoui (20 ans) a été prêté l'été dernier par le Sporting Charleroi au F91 Dudelange, où il n'a encore disputé aucune rencontre officielle. Une situation gênante, mais le gardien de but nous l'explique : "J'espérais mieux, mais ça change désormais. Le coach précédent, Emilio Ferrera, avait tout fait pour me faire venir mais ne me faisait finalement pas jouer", regrette-t-il. "Bertrand Crasson croit en moi, me reprend avec le groupe et j'ai disputé quelques matchs amicaux. À moi de tout donner".

Mais la règle luxembourgeoise concernant les joueurs étrangers pose problème. "Il faut sept luxembourgeois dans le groupe et c'est plus simple de mettre un gardien luxo qu'un belge", pointe Moutha-Sebtaoui. "C'est la raison pour laquelle je ne suis que troisième gardien, le club n'aurait que 6 places pour des joueurs de champ étrangers. Mais j'ai beaucoup appris ici, avec Luc Duville, l'entraîneur des gardiens. J'ai progressé sur les longs ballons, les ballons aériens ... Maintenant, il faut jouer pour continuer à progresser".

De retour au Mambourg l'été prochain

Mais Ilias n'est prêté que pour une saison. "Quoi qu'il se passe, je repars à Charleroi en fin de saison et j'essaierai d'y rester. Même si c'est sur le banc, bien sûr, je veux juste montrer ce que je sais faire au staff", espère l'ancien jeune de Manchester United, qui sait que le temps est de son côté.

"D'autres gardiens de ma génération comme Svilar ou Bouzian ont peu de temps de jeu aussi, à Benfica et Malines. Mais Mile est un ami, on parle de temps en temps, je regarde ses matchs. Chacun son chemin ... Certains sont titulaires à 20, d'autres à 25", relativise Moutha-Sebtaoui. "Ce n'est jamais trop tard, surtout pour un gardien - regardez David Martin, qui a fait ses débuts en Premier League ... à 33 ans ! Un joueur de champ a plus d'occasions de jouer, un gardien débute rarement à 17-18 ans".