Un coup à la Krul avec Mignolet chez les Diables?

Les Diables pourraient-ils s'inspirer du coup de génie de Luis Van Gaal au Mondial 2014? Pas sûr...

De tous les gardiens régulièrement sélectionnés par Roberto Martinez, Simon Mignolet est sans doute celui qui a les meilleures statistiques sur penalty: le portier de Bruges arrête en moyenne 25% des penaltys auxquels il est confronté.

Pense-t-il pouvoir prendre la place de Thibaut Courtois pour une éventuelle séance de penaltys durant l’Euro, comme Tim Krul l’avait fait lors du Mondial 2014, en suppléant Cilessen et en qualifiant les Pays-Bas pour les demi-finales? Non, répond-il à Sporza. "A ce niveau, je pense que chaque gardien est capable d’arrêter un penalty. Et je ne vois pas pourquoi on devrait changer", insiste Simon Mignolet.