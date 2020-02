OHL va probablement devoir se résoudre à une finale pour la montée

Tout change chaque semaine en D1B, mais la défaite d'OHL sur la pelouse du Beerschot a compliqué les choses pour les Louvanistes, vainqueurs de la première tranche.

Thomas Henry avait le 1-1 au bout du pied, ou plutôt de la tête, pour remettre OHL dans la partie. C'est finalement passé au-dessus. "Je pensais que le gardien la touchait, mais l'arbitre n'a pas sifflé corner. Ca arrive dans un match", se résigne l'attaquant louvaniste. "Mais il y a eu plusieurs petites erreurs de ce genre sur notre saison. C'était le cas contre Lokeren, Lommel ... on a perdu des points".

Un partage à Anvers aurait surtout empêché le Beerschot de prendre trois points et la tête de la seconde tranche de D1B. "Il n'y a pas vraiment de favori pour cette seconde période ! Le Beerschot a pris un avantage, mais tant que tout est mathématiquement possible, on croira à la montée directe", affirme Thomas Henry.