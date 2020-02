Serge Aurier revient sur l'affaire Périscope : "Seul au milieu d'une foule qui me jetait des pierres"

Durant le mois de février 2016 lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, l'international ivoirien s'était lâché au sujet de Laurent Blanc, Zlatan Ibrahimovic ou encore Salvatore Sirigu.

Serge Aurier est revenu sur l'affaire Périscope dans un entretien accordé à France Football. "C’est comme si une application sortait aujourd’hui. Comme tout le monde, on la découvre, on télécharge, on se met dessus et on ne sait pas ce qu’il se passe. La vidéo, elle a duré plus de deux heures ! Mais les gens en ont pris dix minutes. Même pas ! J’ai même fait des freestyles de rap dedans. Je ne suis même pas concentré parce que je joue à la PlayStation. (...) Je réponds à des questions, je ne calcule même pas. On parlait, on rigolait", a confié le back droit de Tottenham.

"J’étais tout seul au milieu d’une foule qui me jetait des pierres. Il n’y avait personne pour me sauver. Il n’y avait que moi. Aujourd’hui, les gens en parlent encore. Moi-même, je me dis que ça ne finira jamais (...). Dans cette équipe, il n’y en avait pas beaucoup qui avaient l’amour du maillot comme moi. L’amour de Paris comme moi. J’étais fier de jouer dans ma ville, fier de l’importance que j’ai commencé à prendre. J’étais tellement content que rien ne pouvait m’arrêter. Le fait que tout ça m’en ait dégoûté, au point de partir, c’est dommage", a conclu Aurier.