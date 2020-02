Dortmund - PSG : duel de trois des meilleurs jeunes joueurs du monde

Les deux machines à scorer du PSG et du Borussia ne seront pas les seuls jeunes à tenir à l'oeil ce mardi soir à l'occasion des huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions.

Haaland n'a que 19 ans, mais a déjà marqué plus de goals que certains attaquants en fin de carrière. Ses statistiques sont impressionnantes ; 29 buts en 27 matchs avec Salszbourg, un but toutes les 56 minutes. Ceux qui pensaient que cela allait être plus compliqué en Allemagne se sont trompés. Le jeune norvégien score toujours plus : un goal toutes les... 39 minutes !

Mais le Borussia pourra également compter sur celui qui a été élu deuxième meilleur espoir du monde cet hiver : Jadon Sancho. Le jeune anglais de 19 ans est en toute grande forme : 16 buts et 17 assists cette saison, toutes compétitions confondues !

En face, on ne le présente plus. Pourtant, Kylian Mbappé n'a toujours que 21 ans. Le Champion du Monde aura à coeur de faire passer le PSG en quarts de finale cette fois-ci. Mais, ce n'est souvent pas le match aller des huitièmes qui fait défaut aux Parisiens...