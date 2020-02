Le "troisième" Limbombe, un mélange de ses frères "en plus calme"

Le football belge va découvrir un troisième Limbombe. Après ses frères Stallone et Anthony, Bryan pointe le bout de son nez à Genk et était titulaire contre le Standard.

Le petit dernier des Limbombe, Bryan, 18 ans, était protégé par le Racing Genk qui veut lui éviter les comparaisons inévitables avec ses frères Stallone et Anthony. "Il affirmait dès ses 15 ans qu'il serait meilleur que ses frères", sourit Willy Mraz, administrateur des jeunes à Genk, dans Het Belang Van Limburg. "Bien sûr, il faut attendre pour voir ça. Commencer un match est beau, mais Bryan a encore un long chemin à parcourir et heureusement, il le sait".

Stallone et Anthony étaient réputés pour leur caractère, qui a pu retarder leur éclosion. "Bryan est le plus calme des trois. Et en tant que joueur c'est une combinaison entre le physique impressionnant de Stallone et la technique d'Anthony", affirme Mraz.