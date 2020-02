La Belgique connaît ses potentiels adversaires en Ligue des Nations

Le tirage au sort de la prochaine et seconde édition de la Ligue des Nations aura lieu le 3 mars prochain à Amsterdam.

Après avoir échoué à se qualifier en phase finale de la Ligue des Nations lors de la première édition, principalement en raison d'une défaite 5-2 face à la Suisse, la Belgique tentera de faire mieux lors de l'édition 2020-2021 qui débutera après l'Euro.

En ce qui concerne le tirage au sort, quatre poules composées de quatre équipes seront constituées. De leurs côtés, les Diables Rouges se retrouvent dans le chapeau 2 de la Ligue A, cette dernière réunissant les pays classés de la première à la seizième place du coefficient UEFA. Ils sont en compagnie de la France, de l'Espagne et de l'Italie qu'ils ne pourront donc pas affronter. Les trois autres chapeaux quant à eux sont composés des équipes suivantes :

Chapeau 1 : Portugal, Pays-Bas, Angleterre, Suisse

Chapeau 3 : Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède

Chapeau 4 : Croatie, Pologne, Allemagne, Islande

Par conséquent, en cas de tirage défavorable, les hommes de Roberto Martinez pourraient se retrouver dans le même groupe que le Portugal, champion d'Europe 2016 et tenant du titre, et que l'Allemagne, championne du Monde en 2014. Un tirage plus clément consisterait sans doute à se retrouver avec la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et l'Islande. Rendez-vous le 3 mars prochain pour connaître le verdict...