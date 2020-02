José Mourinho de très mauvaise humeur après la défaite en Ligue des Champions

José Mourinho a fait du José Mourinho en après-match suite à la défaite de Tottenham face à Leipzig. Le Portugais s'est plaint du calendrier et a répondu sèchement à un journaliste.

José Mourinho a tout d'abord refusé de blâmer ses joueurs pour leur performance face au RB Leipzig. À un journaliste lui demandant quand on verrait à nouveau les "vrais" Spurs, il a répondu : "Les vrais Spurs ? Allez. Soyez correct : les gars ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous savez combien Lamela a eu de séances d'entraînement avec l'équipe ? Zéro ! (...) Regardez en face. Nkunku est fatigué ? Il sort, Forsbgerg entre. Schick est fatigué ? Il sort pour Poulsen. Nous, nous battons avec un pistolet sans balles".

Le Special One a également critiqué le calendrier. "Ce qui m'inquiète n'est pas ce résultat mais de savoir quels joueurs j'aurais pour les prochains matchs : le prochain, c'est dans deux jours. Lo Celso est mort, Bergwijn est mort. Et on joue samedi matin contre Chelsea (à 13h30 samedi, nda), merci beaucoup pour ça", ironise-t-il. "Pendant notre match, les gars de Chelsea regardaient ça à la télévision avec une limonade".