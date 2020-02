🎥 Défait dans le derby stambouliote, le Président du Fenerbahce rejoint ses supporters pour... se battre avec eux

La rivalité stambouliote s'est, à nouveau, terminée en bagarre générale. Le Président Ali Koç a, lui aussi, rejoint le mouvement.

L'un des derbys les plus chauds du monde a tenu ses promesses, en tout cas en termes d'ambiance et de tension maximales. En s'inclinant à domicile 1-3 contre l'ennemi juré, le Fenerbahce laisse Galatasaray rejoindre le haut du classement. Le Fener est désormais 6ème, relégué à sept longueurs de son rival. C'est un certain Radamel Falcao qui a donné l'avance aux visiteurs, imité quelques minutes plus tard par... l'ancien Mauve Henry Onyekuru.

Insulté et remis en cause par ses propres supporters, le Président du Fenerbahce a décidé d'enjamber le mur le séparant de son public. Non pas pour apaiser les choses, mais pour se battre avec eux, vite rejoint par quelques-uns de ses associés :

Après la défaite du #Fenerbahçe contre son éternel rival #Galatasaray (1-3), après une série de 23 matchs invaincus à domicile, le président du club jaune et bleu-marine #AliKoç s'en ai pris à ses propres supporters à la suite de provocations et d'insultes...#FBvGS #FBvsGS pic.twitter.com/JsRFrxL6P3 — Sport Turquie đŸ‡čđŸ‡· (@sport_turquie) February 23, 2020

Les supporters du Cimbom Bom s'en sont eux donnés à coeur joie :