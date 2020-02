Heureux comme un poisson dans l'eau à Charleroi? "Ca fait quelques années que j'attendais ça"

Il n'était pas titulaire en début de saison, mais, à force de rigueur, de travail (et avec un petit coup de pouce du destin ?), Steeven Willems a su convaincre son entraîneur pour enchaîner les titularisations dans l'axe central carolo.

Le Français n’était pourtant pas forcément destiné à s’installer dans le onze de base carolo. En début de saison, c’est Modou Diagne qui occupait la place aux côtés de Dorian Dessoleil, et Steeven Willems devait se contenter des miettes: deux petites montées et quatre minutes de jeu au cours des 12 premières rencontres de championnat.

Mais la situation du Français a changé en novembre, avec la blessure de Modou Diagne, touché au talon d’Achille. Steeven Willems a gratté sa première titularisation contre Eupen et depuis, il n’a pas quitté le onze de base.

13 titularisations consécutives en Pro League et deux en Coupe de Belgique, le défenseur de 29 ans est en pleine bourre et il savoure. "Ça fait quelques années que j’attendais de me retrouver dans cette situation et ça fait du bien. Mon but est de continuer à enchaîner désormais", confiait-il dimanche dernier, après le déplacement à l’Antwerp.

Une charnière complémentaire

Et on peut le comprendre. Il n’avait plus autant joué en phase classique depuis trois ans et c’est parti pour durer, d’autant qu’il forme une charnière centrale complémentaire avec Dorian Dessoleil. "Ça se passe vraiment bien", confirme-t-il. "Dorian est un peu plus dans le combat physique, moi je suis plus posé et dans la communication. On s’entend très bien."

Et les stats défensives du Sporting sont là pour étayer le discours de Steeven Willems: depuis que les deux hommes sont associés en défense centrale, le Sporting n’a encaissé que six buts en... 12 rencontres de championnat...