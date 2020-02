Nouveau record pour "Memo" Ochoa

Le portier mexicain n'a laissé que de bons souvenirs au public rouche, mais pas seulement. Ce week-end, Ochoa a enregistré un nombre de rencontres record.

Ce samedi contre Monterey, il a tout simplement pris part à sa... 700ème rencontre professionnelle ! A l'image de ses prestations, il prouve ainsi sa régularité tout au long de sa carrière qui l'a vu traverser les pays : Espagne, France, Belgique et retour dans son Mexique natal cet été.

🔝 El portero menos goleado de la #LigaMX

5⃣ partidos dejando en 0 el arco

🧤 El arquero con más atajadas de toda la liga#SOMOSAMÉRICA 🦅 — Club América (@ClubAmerica) February 23, 2020

Après 700 matchs et 16 ans de carrière professionnelle, Guillermo Ochoa semble être plus en forme que jamais. Malgré qu'il soit le gardien le plus mis à contribution du championnat mexicain, l'ancien Standarman reste sur 5 "clean sheet" en 7 matchs. D'ailleurs, il vient d'être élu meilleur gardien de la semaine au Mexique, et homme du dernier match. Ce n'est pas pour rien que son Club America est leader de la deuxième partie de saison.