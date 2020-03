Bruges met Genk en difficulté dans la course au top 6, Malines grand gagnant

Le FC Bruges aura touché deux fois le poteau en seconde période avant de logiquement trouver la faille, mettant le Racing Genk en mauvaise position dans la course au top 6. Anderlecht et, surtout, Malines savourent ...

Ce topper entre le Racing Genk, mis sous pression par Malines, et le FC Bruges aura démarré sur les chapeaux de roue : Charles De Ketelaere, toujours plus à l'aise, trouvera rapidement la faille sur un beau centre venu de la droite et ouvre le score dès la 3e minute de jeu (0-1). Pas le temps de se réjouir car les Limbourgeois, déterminés, iront chercher l'égalisation rapidement via Junya Ito (9e).

L'ambiance est survoltée et la tension à son comble, mais l'arbitre reste calme, notamment lors de ce qui ressemblait à une main dans le rectangle de la part de Mats Rits. Genk tentera d'emballer la rencontre, notamment via Théo Bongonda, mais Bruges reprendra progressivement le contrôle du match.

Les poteaux, et puis ...

En seconde période, il n'y aura que pour Bruges : Schrijvers, puis De Ketelaere trouvent le poteau avant que ce ne soit au tour de Thomas Didillon, excellent ce dimanche, de sauver ses couleurs. Mignolet, de son côté, est autoritaire sur une frappe de Thorstvedt mais a globalement peu de travail.

La faille sera finalement trouvée par Mats Rits sur un beau travail de David Okereke (1-2, 89e) et Genk s'inclinera logiquement face à un Bruges qui semble sorti de sa passe un peu moindre. Le résultat est terrible pour le champion en titre, désormais deux points derrière le KV Malines (6e). Le RSC Anderlecht, de son côté, continue à y croire ...