Le Sporting de Charleroi a fait impression contre le Standard: "Chapeau à toute l'équipe"

Karim Belhocine avait le sourire en conférence de presse d'après-match et on peut le comprendre: ses Zèbres ont été au-dessus du lot contre le Standard.

Un succès dont le coach carolo ne s'attribuera pas le mérite. Même si son 4-4-2, avec Nicholson et Rezaei en pointe, aura mis en difficulté le Standard. "On avait réussi une série de 14 matchs sans défaite en 4-2-3-1. Ce n'est pas le système, ce sont les joueurs qui font la différence. Et ce dimanche, le bloc de Charleroi a montré qu'il avait envie."

"Volonté et solidarité"

Dès l'entame du match, les Zèbres ont, en effet, montré les crocs et cette détermination les accompagnés pendant 90 minutes. "Il faut être bon dans tous les compartiments pour gagner un match", note Karim Belhocine.

"Et c'est ce que les joueurs ont su faire aujourd'hui. Ils avaient envie de gagner les duels, de gagner les seconds ballons, de faire des courses vers l'avant et vers l'arrière. Il fallait de la volonté et de la solidarité pour gagner ce match et les joueurs en avaient. Chapeau à eux."