"Je pensais que c'était but": Bjorn Engels y a cru en finale de la League Cup

Si Manchester City s'est offert son premier trophée de la saison, les Sky Blues ont dû serrer les dents contre une vaillante équipe d'Aston Villa. "Mentalement nous avons dû être costauds, parce que c'est compliqué d'être mené 2-0 après une demi-heure contre l'une des meilleures équipes du monde", explique Bjorn Engels sur le site officiel de son club.

Mais les Villains n'ont pas abdiqué et un coup de tête d'Ally Samatta, juste avant la pause, a relancé le suspense. Et Bjorn Engels a bien cru qu'il allait emmener les deux équipes en prolongations.

Mais sa reprise de la tête, à trois minutes du terme, a été repoussé par Claudio Bravo et le poteau. Quand je l'ai touchée, je pensais que c'était but, c'était une magnifique parade du gardien." Une parade qui fait toute la différence et qui permet à City d'enlever sa troisième Coupe de la Ligue consécutive.

OFF THE POST!



A stunning save from @ManCity's Claudio Bravo as he tips Bjorn Engels header onto the post 🤯



