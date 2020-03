🎥 Des 35 mètres et en pleine puissance: la fusée de Jakob Glesnes en MLS

Débarqué de l'autre côté de l'Altantique cet hiver, le Danois a marqué... sur sa toute première frappe cadrée.

Le spectacle était au rendez-vous du duel entre l'ancien club de Laurent Ciman, LAFC et Philadelphie la nuit dernière. Les deux équipes se sont quittées sur un partage plein de buts et de spectacle (3-3). Et malgré le nombre de buts à départager, on n'aura pas eu de mal à désigner le chef-d'oeuvre de cette rencontre.

C'est Jakob Glesnes, un défenseur danois arrivé cet hiver à Philadelphie en provenance de Strømsgodset qui l'a inscrit sur coup-franc...