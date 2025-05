Ivan Leko l'avait lancé dans le grand bain : Anderlecht ciblerait un milieu de terrain international canadien

Le RSC Anderlecht va avoir du travail cet été pour reformer un noyau compétitif. Le milieu de terrain, surtout, nécessitera du renfort.

On le sait, l'entrejeu anderlechtois va connaître une grosse refonte cet été. Leander Dendoncker ne devrait pas rester après son prêt, et on parle de départs pour Verschaeren, Leoni et Stroeykens.

Même l'arrivée de Cédric Hatenboer et la promotion définitive de Nathan De Cat en équipe A ne devraient donc pas suffire. D'autant plus que Majeed Ashimeru est peu fiable physiquement et Mats Rits plus vraiment au niveau requis pour être un titulaire indiscutable.

Bref : Olivier Renard a du travail. Et selon Transfertfeed.com, un nom serait noté sur sa shortlist : celui de Niko Sigur (21 ans), milieu de terrain du Hajduk Split. Formé aux Vancouver Whitecaps, il a rejoint l'Europe en 2021, signant à Radomlje, en Slovénie. En 2022, il signe dans son pays d'origine, la Croatie.

Là, détail intéressant : c'est sous Ivan Leko que Niko Sigur va faire ses débuts en équipe A et disputer une petite vingtaine de matchs avec le Hajduk Split. Depuis, il s'est imposé comme un titulaire important, disputant 32 matchs cette saison (3 buts). Sigur est un milieu purement défensif, qui est même parfois aligné en défense centrale ou au back droit ; le remplaçant idéal de Leander Dendoncker ?

Niko Sigur était international U21 avec la Croatie, mais a opté pour le Canada l'année passée (3 caps). Preuve de son potentiel reconnu, il est représenté par la célèbre agence CAA Stellar, où on retrouve également un certain Mario Stroeykens. Sigur est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt et ne sera pas bradé par le Hajduk Split.