Les clefs et les paradoxes d'un Anderlecht à nouveau tueur devant

Le RSCA a inscrit 16 buts en trois matchs : parfois inefficace cette saison, les Mauves crachent le feu en ce moment. Un renouveau qui a plusieurs raisons, mais également quelques paradoxes.

Michel Vlap ne s'arrête plus

Longtemps critiqué, Michel Vlap semble enfin épanoui : si le Néerlandais peut encore progresser dans le jeu et balle au pied, plus question de faire la fine bouche sur ses statistiques devant le but. Avec six buts sur les trois derniers matchs, Vlap a plus que doublé son total de la saison. Un surrégime, probablement, mais qui amène beaucoup à Anderlecht et place Michel Vlap dans la lignée de ses statistiques avec Heerenveen.

Surtout, ces chiffres libèrent le n°10 mauve, qui rate moins de gestes dans le rectangle et aux abords, ce qui fait du bien à tout le monde.

Le duo Zulj-Lokonga enfin à niveau

Celui qui a le plus progressé récemment à Anderlecht est peut-être Peter Zulj : loin de ses pertes de balle dangereuses et de son niveau de jeu inquiétant des mois précédents, l'Autrichien rassure. S'il ne distribue pas vraiment le jeu, il permet surtout à Albert Sambi Lokonga d'être plus libre à ses côtés et de se projeter un peu plus. Cela a donné quelques excellents ballons de la part du frère de Paul-José Mpoku, qui a donné ses 3 premiers assists de la saison. Un entrejeu qui tourne et c'est toute l'équipe qui respire ...

Jeremy Doku de plus en plus efficace

Les prestations de Jeremy Doku contre Waasland-Beveren et Zulte Waregem ont fait oublier son erreur à Malines : l'ailier de 17 ans est insaisissable et commence même à être efficace - 3 assists et 2 buts sur les deux dernières rencontres. Il faudra bien sûr confirmer face à des adversaires plus solides, mais après de nombreuses critiques sur son dernier geste déficient, Doku peut savourer.

Et pourtant : Joveljic et Pjaca déçoivent

On pensait Marko Pjaca lancé après un bon match contre Eupen, mais le Croate a ensuite déçu contre Waasland-Beveren ... et s'est retrouvé sur le banc, qu'il n'a pas quitté, face à Zulte Waregem. Autant dire qu'avec la bonne forme de Doku et Amuzu couplée aux retours très attendu de Yari Verschaeren et Nacer Chadli, l'avenir de Pjaca à Anderlecht dépendra de sa capacité à hausser son niveau de jeu, surtout en cas de PO1 synonymes de matchs à haute intensité.

Mais le joueur le plus décevant reste Dejan Joveljic : le Serbe prêté par Francfort n'a pas encore "vraiment" trouvé le chemin des filets (le but finalement retiré à Vlap que Joveljic a touché du bout du pied à Beveren) et n'a surtout montré aucune qualité dans la construction du jeu ou les déplacements. Paradoxal, donc : la meilleure série offensive du RSCA a été réalisée sans un 9 décisif ... alors qu'en début de saison, l'absence d'un vrai 9 était pointée du doigt comme facteur crucial.

Nacer Chadli et Kemar Roofe n'étaient pas là

Sept buts - avant son retour - et cinq assists pour Nacer Chadli, six buts et deux assists pour Kemar Roofe : les deux meilleurs buteurs (et le meilleur passeur) du RSC Anderlecht étaient absents lors de la folle série récente du club. Le retour de Chadli (agrémenté d'un huitième but) a été acclamé par le public, preuve que le Diable Rouge est devenu l'un des chouchous du Lotto Park.

"Heureusement" pour Franky Vercauteren, le faire rentrer dans le onze pourrait être facile : en faire le remplaçant de Dejan Joveljic, peu convaincant. Toute autre option aurait pu être perçue comme injuste envers Doku ou Amuzu (sans compter que, fit, Verschaeren devrait être titulaire également). Mais quand Roofe reviendra également, Vercauteren fera face à quelque chose d'assez inédit cette saison : un sacré problème de luxe.