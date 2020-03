Liverpool bientôt officiellement champion ... sur la pelouse du rival ?

Liverpool se rapproche inexorablement d'un titre de champion qui lui échappe depuis 30 ans. Et les Reds pourraient fêter ce grand moment ... sur la pelouse de leur rival historique.

Les quelques contretemps de ces dernières semaines (défaite à Watford en championnat, défaite à Chelsea en FA Cup) semblent déjà oubliés : Liverpool a repris sa marche en avant et remporté une victoire qui peut sembler anecdotique face à Bournemouth ce week-end, mais qui, couplée à la défaite de Manchester City dans le derby mancunien, rapproche les Reds de leur 19e titre en Premier League.

Le doute n'était plus vraiment permis, mais l'objectif est désormais chiffré : Liverpool peut être mathématiquement sacré champion dès la semaine qui arrive. Tout dépendra des résultats de Manchester City, qui dispute un match d'alignement ce mercredi 11 mars contre Arsenal puis reçoit Burnley le 14 mars. Si Kevin De Bruyne et ses équipiers prennent plus que 3/6, il faudra attendre un peu pour faire la fête sur les bords de la Mersey.

Everton voudra gâcher la fête

Si Manchester City ne prenait que 3/6, Liverpool pourrait cependant aller chercher son titre ... sur la pelouse du rival éternel, Everton. Une humiliation que les Toffees feraient tout pour éviter, mais qui serait mémorable après 30 ans sans titre. Sachant que dans le cas improbable d'un 0/6 des Citizens, les Reds seraient sacrés sans même jouer, forçant les joueurs d'Everton à leur faire la célèbre haie d'honneur réservée aux champions !

Si Manchester City prend 4 ou 6/6, l'échéance sera retardée mais la fête pourrait n'en être que plus belle : Jürgen Klopp et ses joueurs pourraient alors fêter leur titre à Anfield face à Crystal Palace en cas de 6/6, ce qui promet une ambiance absolument incroyable. Et le hasard du calendrier rend chaque scénario savoureux puisque le déplacement suivant sera ... à l'Etihad Stadium, où Manchester City doit se préparer à faire la haie d'honneur à son grand adversaire - ou à le voir sacré dans son enceinte. Tout sourit aux Reds ...