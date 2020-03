José Mourinho résigné : "Les remplaçants de Leipzig seraient titulaires chez nous"

José Mourinho s'est lâché après la défaite de son équipe sur le terrain du RB Leipzig.

Tottenham n'aura pas existé lors de cette double confrontation avec le RB Leipzig : battus à domicile, les Spurs ont pris le bouillon (3-0) en Allemagne. Un 4-0 cumulé qui pose question pour le ... finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions. José Mourinho n'y allait pas avec le dos de la cuiller pour évoquer la différence de niveau entre les deux équipes, surtout au vu des absences à Tottenham.

"Bien sûr que la meilleure équipe a gagné. Physique, intensité, contre-attaques, duels gagnés - c'est une équipe très forte, au top de sa forme, avec ses meilleurs joueurs et un banc de qualité", reconnaît le Special One dans des propos relayés par Skysports. "Contre une équipe qui est en difficulté, vous avez pu le voir. Je ne veux pas me répéter, nous avons des problèmes et c'est très, très difficile".

Imaginez Liverpool sans Sala, Mané, Henderson, Firmino ...

Les absences ont joué un rôle déterminant, ajoute Mourinho : "C'est toujours délicat de parler des blessures, mais comment voulez-vous que je parle d'autre chose ? Faites un exercice mental : imaginez Leipzig ce soir sans Sabitzer, Schick, Werner. Vous pensez qu'ils auraient gagné de cette façon?", interroge-t-il.

"Imaginez Liverpool sans Sala, Mané, Henderson, Firmino ; imaginez le Barça sans Griezmann, Messi, Suarez, Piqué. Vous pouvez faire l'exercice avec toutes les équipes du monde (...) Tous les joueurs sur le banc à Leipzig joueraient dans mon équipe en ce moment", lâche enfin Mourinho.

Pour rappel, Tottenham est actuellement privé de Harry Kane, Heung-Min Son, Steven Bergwijn et Moussa Sissoko.