Voici l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, Leipzig et l'Atlético à l'honneur

La première semaine des matchs retours de Ligue des Champions a bel et bien eu lieu et a été riche en surprises. Voici l'équipe-type de l'UEFA !

L'équipe qui s'est taillée la part du lion cette semaine dans l'équipe-type est naturellement le RB Leipzig, qui a écrasé Tottenham (3-0) et place 5 joueurs dans le onze : Upamecano, Klostermann, Angelino, Gulacsi et Sabitzer. Morata et Llorente représentent l'Atlético Madrid, qui a éliminé Liverpool au terme d'un match à rebondissements, tandis que Josip Ilicic était l'incontournable de la semaine après son quadruplé sur la pelouse de Valence.