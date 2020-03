Josip Ilicic offre le ballon de son quadruplé à un hôpital

Le buteur de l’Atalanta Josip Ilicic a donné le ballon avec lequel il a signé un quadruplé, mardi en Ligue des champions à l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, comme l'a annoncé samedi le club transalpin.

"Nous aussi sommes avec vous, nos anges, pour gagner le plus important des matches", a dit le Slovène.

Pour rappel, Gian Piero Gasperini, le coach de l'Atalanta, a lancé un appel à des dons pour l'hôpital, afin qu'il puisse s'équiper et faire face au nombre conséquent de malades.

🤝 Un segno di vicinanza, riconoscenza e affetto a medici, infermieri e tutte le persone coinvolte.



🙏🏼 Josip #Iličić gives his 4-goal ball to Bergamo Hospital. A sign of closeness, gratitude and affection.



🇬🇧🔗 https://t.co/DHq9zBdpJh#Bergamomolamiahttps://t.co/8wFBb6V7Qn