Coronavirus : Le famille Agnelli, propriétaire de la Juventus, fait un joli don

Suite au test positif au coronavirus de son défenseur Daniele Rugani, et ensuite Blaise Matuidi, la Juventus s’est vite engagée dans la lutte contre cette maladie comme le rapporte les médias italiens.

La famille du président Andrea Agnelli a effectué un beau geste avec un don de 10 millions d’euros à la protection civile, l’achat de 150 respirateurs et des équipements médico-sanitaires.

#Coronavirus, dalle società della famiglia Agnelli 10 milioni di euro e 150 respiratori per la #protezionecivile. In più una flotta di mezzi a disposizione di @crocerossa e associazioni per assistenza. @fcagroup @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/4ULAhobZCi