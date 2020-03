Le très beau geste du président de la Juventus pour lutter contre le coronavirus

Afin de lutter contre l'épidémie et d'aider le personnel médical dans son combat, le président de la Juventus et sa famille ont décidé de faire un geste, rapporte Rai Piemonte.

Selon le média italien, la famille Agnelli a fait un don de 10 millions d'euros à la protection civile et investi dans du matériel médical ainsi que 150 respirateurs.

Blaise Matuidi et Daniele Rugani sont les deux joueurs de l'équipe qui ont été testés positifs.

#Coronavirus, dalle società della famiglia Agnelli 10 milioni di euro e 150 respiratori per la #protezionecivile. In più una flotta di mezzi a disposizione di @crocerossa e associazioni per assistenza. @fcagroup @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/4ULAhobZCi