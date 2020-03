Voici les 4 scénarios pour la reprise du championnat belge !

Finira-t-on la saison de D1A ? Et si oui, sous quel format ? Plusieurs options ont été envisagées par la Pro League.

Comme le rapporte l'agence de presse Belga au terme de la réunion de la Pro League, qui a eu lieu ce mercredi matin, plusieurs scénarios ont été envisagés par le conseil d'administration, même si aucune décision définitive n'a pu être arrêtée aujourd'hui en raison des nombreuses inconnues qu'implique la situation sanitaire mondiale.

Ces 4 scénarios sont les suivants :

- Terminer la D1A (et la D1B) en intégralité, soit la 30e journée de phase classique, les 10 journées de PO1, les PO2 et leurs finales - ainsi, bien sûr, que la finale retour pour la montée, les playdowns et la finale de la Croky Cup. Ce scénario est le moins plausible, l'UEFA ayant réclamé que les championnats européens se terminent le 30 juin au plus tard ; il faudrait que la JPL puisse reprendre rapidement, et le programme serait très serré.

- Terminer la phase classique et disputer les PO1 de façon raccourcie, sans qu'on sache actuellement quel format serait mis en place.

- Disputer la 30e journée de championnat (et la finale retour pour la montée en D1A) et s'arrêter là, ce qui sacrerait d'ores et déjà le FC Bruges.

- Ne pas reprendre le championnat du tout et s'arrêter à 29 journées de championnat.

Les implications de ces décisions seraient diverses, et le choix sera effectué dans les semaines à venir en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. La Pro League s'est surtout donnée un peu de temps de réflexion ...