Franck Ribéry se mobilise et fait un don généreux

Franck Ribéry vit la crise du coronavirus au plus près, évoluant depuis l'été passé à la Fiorentina. Le Français a laissé parler sa générosité.

L'ancien joueur du Bayern Munich a rejoint la Fiorentina à l'été 2019, un transfert qui a fait sensation en Serie A et qui a vu Franck Ribéry (36 ans) vivre une seconde jeunesse, malheureusement stoppée par une lourde blessure à la cheville en décembre dernier. Aujourd'hui, le championnat est suspendu pour cause de coronavirus et Ribéry a décidé de se mobiliser.

La Gazzetta Dello Sport annonce en effet que Franck Ribéry a fait un don de 50.000 euros de sa poche pour venir en aide aux hôpitaux, surchargés par la crise sanitaire qui frappe l'Italie de plein fouet (475 morts dans les dernières 24h, plus de 3000 au total en Italie depuis le début de l'épidémie).