Une légende du football turc testé positif au coronavirus

Sa femme Isil a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Rüstü Reçber (46 ans) a été testé positif au COVID-19 et est hospitalisé. Sa femme Isil a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il a "soudainement développé des symptômes du virus".

Passé par Antalyaspor, Fenerbahçe ou encore Beşiktaş, l’ancien gardien est un joueur historique en Turquie. En plus d’être l’international le plus capé de l’histoire de la sélection (120 matchs), Rüstü Reçber a terminé quatrième du Mondial 2002 et été demi-finaliste de l’Euro 2008.