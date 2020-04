Vers des matchs de Ligue des champions et d'Europa League en été

Les deux compétitions européennes sont également à l'arrêt à cause du coronavirus.

Et la question qui trotte dans la tête de tous les supporters et toutes les équipes est de savoir quand se joueront les prochains matchs de Ligue des champions et d'Europa League.

Ce mercredi, l'UEFA organisait une réunion pour discuter du futur calendrier européen.

La reprise des deux compétitions est attendue pour l'été, en juillet et août 2020, selon la chaîne allemande ZDF. Un décalage conséquent suite à l'épidémie qui frappe actuellement le monde.