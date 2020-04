Un joueur du Barça vit "un cauchemar"

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages aux quatre coins du monde et pendant ce temps-là, les sportifs sont confinés sont chez eux.

Arturo Vidal vit très mal ce confinement. Le milieu de terrain du Barça est marqué par la grave crise sanitaire qui touche très durement l'Espagne.

"Tout cela est si étrange. Être à la maison tous les jours, regarder des gens mourir partout dans le monde, c'est horrible", a confié l'international chilien auprès de Canal 13. "Je suis constamment inquiet et j'ai l'impression d'être dans un cauchemar qui empire de plus en plus. Je suis vraiment triste, car personne ne sait quand ça va se terminer. Je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait arriver. Nous devons juste être là les uns pour les autres autant que possible."