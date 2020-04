L'Angleterre met un terme définitif aux Ligues inférieures

La FA a décidé de mettre un terme immédiat et définitif aux championnats des divisions inférieures, soit la National League.

La Fédération anglaise de football a publié un communiqué officiel dans lequel elle annonce la fin définitive de tous les championnats du National League System, situés sous les échelons liés à l'EFL (qui comprend la Championship, la League One et la League Two). Il s'agit donc des divisions inférieures à la D4 anglaise, où ne seront couronnés aucun champion et où aucune promotion ou relégation ne sera prononcée.

Concernant les échelons supérieurs, la FA affirme qu'elle "reste en consultation avec les autorités" pour décider de la meilleure façon de conclure les championnats en cours. À noter que le football féminin des divisions 3 à 7 est également arrêté définitivement.