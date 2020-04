Le STVV va rediffuser un énorme match de Junior Edmilson

Ce dimanche après-midi, les Trudonnaires vont rediffuser une rencontre mémorable pour le club ; la victoire 3-1 contre le rival limbourgeois, le Racing Genk, un 21 août de 2015.

Ce vendredi soir-là, Junior Edmilson était particulièrement à son affaire. Le jeune liégeois venait de fêter ses 21 ans. Pour marquer le coup, il inscrivait directement un joli but à l'entrée du rectangle, sur un centre de Mamadou Bagayoko. A la 78ème minute, Junior trouvait un autre joueur passé par le Standard, un certain Jean-Luc Dompé pour définitivement faire gagner les Canaris. Le Racing Genk allait sauver l'honneur en fin de rencontre. Score final : 3-1.

Une victoire d'autant plus importante pour les supporters du STVV, que le Racing Genk est leur plus grand rival. Pour preuve, on se souvient en ce début de saison l'arrêt du match provoqué par les supporters du Racing Genk après une remontée folle des Canaris.

Le formidable match de Junior Edmilson sera donc retransmis sur la page Facebook du club limbourgeois ce dimanche, à partir de 14h.