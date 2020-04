Totti : "La Roma m'a dit que je n'étais plus utile"

Le départ de Francesco Totti de la Roma ne s'est pas fait en douceur. La légende romaine a été poussé vers la sortie, comme il s'en est encore expliqué via un live Instagram.

Il était difficile d'imaginer l'histoire d'amour entre Francesco Totti et l'AS Rome se terminer sur une note amère, et pourtant : "Il Capitano" n'a pas eu la fin de carrière dont il rêvait, comme il l'a expliqué via un live Instagram avec Luca Toni ce week-end. "Ils (la direction, nda) m'ont dit que je n'étais plus utile au club. J'étais encore bien physiquement, même si je ne pouvais plus jouer tous les matchs. J'aurais pu aider en disputant 20 minutes de temps en temps", regrette Totti.

"J'aurais pu aider les jeunes, mes équipiers, le coach ... Je voulais juste faire partie du groupe. Je me suis senti mal car j'ai tant donné à la Roma. Je me serais coupé une jambe plutôt que de partir", déclare Francesco Totti. Il prendra sa retraite après 24 saisons, 786 matchs et 306 buts pour la Louve.