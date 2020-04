🎥 Antwerp : de nombreuses ambitions pour autant d'incertitudes

Paul Gheysens n'a cessé de le clamer : l'Antwerp veut et est revenu aux premiers plans. Pour sa troisième saison dans l'élite, le Great Old risque de terminer quatrième, finaliste de la Coupe et pourvu d'un stade rénové. Mais la direction anversoise aura d'autres gros dossiers à gérer.

Le chef d'orchestre et le meilleur buteur en fin de contrat

Pas de quoi chômer du côté anversois, même en ces temps de crise sanitaire. Pour la direction, tout d'abord. Elle va devoir gérer la fin de contrat de nombreux cadres, à commencer par le meilleur buteur Dieumerci Mbokani. Mais, forcément, le Taureau d'Or est en position de force pour négocier. Sa préférence serait de renouveller, mais avec certains conditions : deux ans, et une option supplémentaire, le tout avec maintien de (gros) salaire.

Laszlo Bölöni arrive également en fin de contrat. La probabilité qu'il reste au Bosuil est plus faible. Le technicien roumain avait déclaré "ne pas vouloir aller plus loin" récemment. Même si, depuis, l'homme de 67 ans peste en disant que ses propos ont une nouvelle fois été interprétés : "Les journalistes sont dangereux. [...] Ceux qui entendent l'interview et veulent chercher des phrases à sensation peuvent trouver quelque chose. [...] Je veux dire que mes déclarations peuvent être interprétées de différentes manières". Du Bölöni tout craché !

Incertitude pour sept autres joueurs, options non levées pour Baby et Teunckens

Les options de prolongation n'ont pas été levées pour Amara Baby et Jens Teunckens. L'ailier sénégalais n'a pas beaucoup eu l'occasion de se montrer dans un effectif rempli et solide. Il a néanmoins joué un rôle déterminant en Coupe de Belgique en inscrivant un but, puis en donnant deux passes décisives contre Genk. Le jeune portier belge Teunckens était logiquement bloqué par Sinan Bolat ; il n'a pris part qu'à deux rencontres en début de saison.

Sept autres anversois sont en fin de contrat : les anciens rouches Sinan Bolat, Dino Arsanaglic, Steven Defour, Kevin Mirallas (centre de formation du Standard), et Daniel Oparé. La direction anversoise est également en discussion avec Zinho Gano et le Racing Genk pour un éventuel achat définitif. Même incertitude pour Wesley Hoedt. Southampton en réclame plus de 7 millions d'euros.

Le nouveau Bosuil enfin prêt pour la Coupe d'Europe ?

L'Europa League est bloquée au stade des huitièmes de finale. Ce qui n'empêche pas l'UEFA de déjà spéculer sur les dates de début de la prochaine édition. Actuellement quatrième du championnat, les chances sont grandes d'y retrouver le Great Old.

On se souvient de ce match complètement fou qu'avait dû disputer l'Antwerp contre l'AZ au Stade Roi Baudouin. En cas de participation à la prochaine saison d'Europa League, le Matricule 1 devrait pouvoir évoluer dans son historique Bosuil, aggrandi, rénové, et mis aux normes de l'UEFA pour l'occasion.

Voici la dernière vidéo partagée par l'Antwerp sur l'avancement des travaux :