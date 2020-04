Le président de Courtrai évoque la fusion "avortée" avec Mouscron

Plus tôt dans la soirée, on a appris que le Sporting Lokeren et le KSV Temse vont fusionner. Dans l'intervalle, une autre fusion a pris fin. Joseph Allijns a réagi.

Royal Excel Mouscron avait en effet conçu le projet de fusion avec le KV Courtrai. Le KSV Roulers sétait aussi de la partie. Cependant, les protagonistes n'ont pas été "ravis" que la nouvelle ait été divulguée dans la presse. "Un club à grande échelle est toujours utile", déclare Joseph Allijns à Het Laatste Nieuws. "Surtout pour notre jeunesse, une fusion avec Mouscron aurait été une bonne chose. La jeunesse coûte beaucoup d'argent à notre club et à notre ville". Mais le président des Kerls n'a jamais eu l'intention de renoncer à son identité. "Il n'y a jamais eu l'intention de renoncer à notre numéro de matricule, à nos couleurs ou à notre stade. Nous sommes un club sain et nous continuerons de l'être."