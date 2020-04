Mohamed Dahmane débarque à l'Olympic Charleroi !

Actuel joueur de La Louvière, Mohamed Dahmane rejoindra l'Olympic Charleroi cet été pour occuper le rôle de directeur sportif.

C'était attendu depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel, Mohamed Dahmane s'est engagé avec l'Olympique Charleroi. A 38 ans, l'attaquant algérien évoluait jusque là en première division amateur sous les couleurs de La Louvière avec qui il a inscrit 5 buts en 19 matchs cette saison.

Ainsi, l'ancien joueur de Genk ou encore de Eupen rejoindra le club wallon dès le 1er juillet prochain dans une position hybride qu'il occupe déjà avec La Louvière. En effet, ce dernier remplira les fonctions à la fois de joueur mais aussi de directeur sportif comme l'a expliqué le directeur de l'Olympic dans des propos relayés par La Dernière Heure. "Il arrive comme directeur sportif et comme joueur. On va prendre le temps de réaliser les bons choix. A partir du premier juillet, Mohamed Dahmane sera actif chez nous."

Une arrivée qui semble nourrir les ambitions des Dogues en vue de la saison prochaine. "On va pouvoir constituer une équipe de qualité avec lui. On a pu nouer une belle amitié, sans ambiguïté. Il aime également ma vision des choses. On a l'envie de créer une grande famille à tous les niveaux du club. Il veut miser sur les jeunes, j'apprécie cela également."