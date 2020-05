Trois équipes sortent du lot cette saison aux yeux de Nordin Jbari

La Jupiler Pro League va-t-elle reprendre ses droits cette saison ? Quoiqu'il en soit, s'il fallait faire un bilan provisoire des équipes qui ont fait la meilleure impression après 29 journées de championnat, il y en aurait trois selon Nordin Jbari.

Le Club de Bruges avec quinze points d'avance sur La Gantoise à une journée de la fin de la phase classique était bien parti pour remporter le titre lors de cette saison 2019-2020.

"Le Club a été impressionnant cette saison tant l'équipe à continuer de jouer et d'aller de l'avant", nous confie Nordin Jbari. "Très solides et indétrônables en championnat, ils ont effectué de belles prestations en Ligue des champions. Certes, ils auraient pu faire mieux quand on regarde de plus près leurs rencontres, mais ils ont donné une belle image de la JPL sur la scène européenne. Des amis français avaient dit être surpris de voir Bruges faire le jeu contre le PSG, qui est d'ordinaire habitué à jouer contre des équipes à dix derrière en Ligue 1. Philippe Clement y est pour beaucoup aussi. Il est parvenu à qualifier Genk et le Club de Bruges pour la Ligue des champions", souligne l'ancien attaquant des Blauw en Zwart.

Une autre équipe et entraîneur ont également impressionné le consultant. "Karim Belhocine m'a épaté. Ce qu'il a réalisé au Sporting de Charleroi est énorme. Il a su évoluer par rapport à sa vision du football. Quand Diandy se blesse, tout le monde pense qu'il va renforcer l'entrejeu et il fait descendre Morioka. Il a privilégié le jeu, s'est adapté et a évolué. Ce n'était pas évident de reprendre l'équipe après le bon travail qu'avait effectyé Felice Mazzu durant six années avant lui. Mais son adaptation a été plus que réussie. Les Zèbres méritent de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine", ajoute-t-il avant d'évoquer une autre équipe.

"La Gantoise est sous-estimée et trop peu médiatisée. Ils ont réalisé une saison pleine également. Deuxième en championnat et premier de son groupe en Europa League, chapeau aussi à eux. Un jeu chatoyant vers l'avant et également agréable à regarder", a conclu Nordin Jbari.