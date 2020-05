Alexis Sanchez vers un autre grand de Serie A?

Le Chilien pourrait bouger l'été prochain.

Après des mois compliqués à Manchester United, Alexis Sanchez espérait se relancer du côté de l'Inter Milan, où il avait suivi Romelu Lukaku. Mais le Chilien n'a pas connu une saison aussi faste que celle de son équipier belge.

Prêté par Manchester United et victime d'une lourde blessure en cours de saison, il n'a participé qu'à neuf rencontres avant l'interruption et devrait retourner en Angleterre à l'issue de la saison. A moins qu'un autre club italien ne lui offre un nouveau défi? Selon les informations de Sky Sport, l'AS Roma serait intéressée par le profil d'Alexis Sanchez et pourrait tenter le coup lors du prochain mercato.