Ariël Jacobs : "Malgré un mauvais début d'exercice, Anderlecht pouvait encore se qualifier pour les playoffs 1"

La Jupiler Pro League va-t-elle reprendre ses droits ? Avant l'interruption de la saison en cours, le Club de Bruges était en tête du championnat avec 15 points d'avance sur La Gantoise.

Quasiment tous les observateurs sont unanimes, le Club de Bruges mérite d'être champion lors de cette saison 2019-2020. "Un titre amplement mérité, il n'y a pas photo", nous confie Ariël Jacobs. "Autant de points d'avance avant d'entamer les playoffs 1, La Gantoise aurait dû faire un sans-faute pour retarder le sacre brugeois. Une équipe régulière composée d'un bon bloc et de très bonnes individualités", souligne l'ancien coach d'Anderlecht.

Concernant son ancien club, il y a un peu de déception et d'incertitude. "Il y a eu beaucoup de changements, il faudra tirer des leçons de cette saison. Mais l'avenir est également incertain avec les problèmes financiers du club. Les jeunes vont-ils pouvoir rester et avoir le temps d'éclore ? Malgré un mauvais début d'exercice, Anderlecht pouvait encore se qualifier pour les playoffs 1. Et avec la division des points par deux, ils auraient pu faire partie des prétendants concernant une qualification pour l'Europa League", explique l'ancien technicien qui salue également les performances des autres équipes faisant partie du top 6.

"Gand a été solide également cette saison. Charleroi a effectué une très belle saison et devra confirmer dès le prochain exercice. L'Antwerp, c'est la confirmation. Le Standard a manqué encore une fois de régularité, un problème qui ne date depuis hier. Un brin de constance et les Liégeois auraient joué la deuxième place avec les Buffalos. Puis chapeau à Malines, un promu qui est 6ème au classement", a conclu Ariël Jacobs.