L'Excel Mouscron attend le verdict ... dans l'hostilité généralisée au nord du pays

Mouscron a défendu son dossier corps et âme ce mercredi devant la CBAS. Le dossier des Hurlus est l'un des plus compliqués parmi les "recalés" de la Commission des Licences. Et côté néerlandophone, on attend en croisant les doigts ...

L'affirmation vient de nos confrères de La Dernière Heure : si l'Excel Mouscron s'est refusé à tout commentaire à l'issue des 3h30 de plaidoirie de leur avocat ce mercredi devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport, c'est en partie en raison de l'hostilité ressentie au sein de la presse du nord du pays. Une hostilité difficile à nier : si, côté wallon, l'Excel n'a pas que des fans, côté flamand, les termes sont durs. "Tirer le rideau sur une machine à blanchiment d'argent" Le Nieuwsblad, l'un des principaux médias flamands, se lâchait en effet ce mercredi matin : "La fin de Mouscron est proche : la CBAS peut tirer le rideau définitivement sur ce club d'agents et cette machine à blanchiment d'argent", titrait un article consacré à l'Excel. Pour l'auteur, c'est clair : Mouscron est "la plus grosse machine à blanchiment" que la Pro League ait connu ces dernières années. Veljkovic et Bayat, les têtes connues du Footgate ? "Des petits joueurs" à côté de Pini Zahavi et Fali Ramadani, les hommes de l'ombre du Canonnier. La presse flamande, cependant, n'est pas la seule à remuer les affaires troubles de l'Excel : une enquête publiée cette semaine dans Sport-Foot Magazine s'intéresse ainsi à l'administrateur "fantôme" de Mouscron, Almir Totic, présent au conseil d'administration du club, mais dont le rôle est particulièrement trouble. Un agent de joueurs officieux, impliqué dans plusieurs deals, et avec un rôle au sein d'un club ? Voilà un élément gênant quand on doit défendre sa licence devant la CBAS (l'intégralité de l'enquête se lit ici chez nos confrères). Une chose est sûre : Mouscron n'est pas apprécié de l'autre côté de la frontière linguistique, même si la Flandre n'a pas le monopole des enquêtes sur le sujet nébuleux de la gestion hurlue ... et qu'il est difficile de nier un sacré fond de vérité dans les propos durs du Nieuwsblad. Mais visiblement, à l'Excel, où on doit également faire avec l'hostilité d'un paquet de clubs du Nord du pays bien décidés à contester la licence mouscronnoise, on a visiblement décidé de se taire en attendant le verdict pour ne pas prêter le flanc aux critiques.