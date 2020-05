🎥 L'Antwerp rend hommage à son gardien : "Au revoir King Bolat, pour toujours un Rouge"

L'Antwerp vient d'officialiser le départ de Sinan Bolat ce jeudi après-midi.

Après trois saisons et de nombreux services rendus, le portier turc a décidé de ne pas renouveler son contrat, qui prenait fin le 30 juin prochain. Le Conseil National de Sécurité ayant décidé qu'il n'y aurait plus d'événement sportif avant le mois d'août, on ne verra plus Bolat dans les cages du Matricule 1.

117 matchs pour 35 "cleansheet", cela valait bien une courte vidéo d'adieu. L'Antwerp a partagé le message suivant, ce jeudi, sur ses réseaux sociaux : "Le Great Old dit au revoir au King Bolat. Pendant trois ans, il était incontestablement notre gardien numéro 1. Merci Sinan, pour toujours un rouge !".