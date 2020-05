"Kevin Mirallas pourrait beaucoup apporter au Standard"

Tous les deux en fin de contrat, Sinan Bolat et Kevin Mirallas n'évolueront plus à l'Antwerp la saison prochaine.

Après trois saisons et de nombreux services rendus, Sinan Bolat a décidé de ne pas renouveler son contrat qui prenait fin le 30 juin prochain. L'international turc a disputé 117 matchs au Great Old et réalisé 35 clean sheets. "Il a été très bon durant ces années à l'Antwerp", nous confie Alex Czerniatynski. "Une belle histoire qui se termine en quelque sorte. Il va certainement essayer de décrocher un dernier beau transfert, peut-être rejoindre un cador turc où il est souvent cité. De plus, il est gratuit donc il devrait rapidement retrouvé de l'emploi", a souligné l'ancien joueur du matricule 1.

Kevin Mirallas n'évoluera plus au Bosuil non plus la saison prochaine. "Kevin est un garçon qui doit jouer. L'épisode avec Bölöni a été la goutte qui a fait déborder le vase", explique l'ancien Diable Rouge. "Cela n'a pas "matché", parfois la mayonnaise ne prend pas. C'est un garçon volontaire qui donne toujours tout sur le terrain. Un retour au Standard ? Pourquoi pas, il pourrait apporter beaucoup", a conclu Alex Czerniatynski.