Anderlecht devrait retrouver un jeune défenseur prêté cette saison

Prêté depuis le début de la saison au RKC Waalwijk, en Eredivisie, Hannes Delcroix devrait faire son retour à Anderlecht la saison prochaine.

C'est en tout cas ce que laisse entendre le directeur général du club néerlandais, Franck Van Mosselveld, à Het Nieuwsblad : "Nous aimerions garder Hannes une saison supplémentaire. Mais cela dépendra d'Anderlecht, mais aussi de notre situation financière". Et, justement, il se fait que la lanterne rouge connaît également des problèmes financiers. Waalwijk compte d'ailleurs se débarrasser de onze joueurs dans les prochaines semaines.

Ce prêt d'un an aura néanmoins permis au jeune défenseur belge, Hannes Delcroix, d'acquérir de l'expérience dans un grand championnat. Qui plus est, le natif d'Haïti a reçu énormément de temps de jeu : 23 matchs sur les 26 disputés par son équipe. Il a également inscrit un but et donné une passe décisive. Delcroix est sous contrat jusqu'en 2022 avec Anderlecht.