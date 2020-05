OFFICIEL : Laszlö Bölöni et l'Antwerp, c'est terminé !

En poste depuis juin 2017 et la montée de l'Antwerp en D1A, Laszlö Bölöni ne sera pas l'entraîneur du Great Old la saison prochaine. Comme la rumeur le laissait entendre depuis de longues semaines, l'Antwerp a annoncé ce jeudi s'être séparé du Roumain de 67 ans.

Qui lui succédera au Bosuil ? Plusieurs pistes sont ouvertes. L'une d'elles menait notamment à l'ancien entraîneur de Mouscron Bernd Storck, qui a décidé de quitter le Cercle de Bruges au terme de cette saison.

